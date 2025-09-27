HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mardin'de aileler arası husumet sona erdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile, düzenlenen barış töreniyle bir araya geldi.

Mardin'de aileler arası husumet sona erdi

Törene, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Volkan Şenocak, İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal, kanaat önderleri, her iki ailenin ileri gelenleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

HUSUMETE SON VERİLDİ

Barış töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla başladı. Her iki aile, barış ve kardeşlikten yana irade ortaya koyarak el sıkıştı ve birbirlerine sarılarak aralarındaki husumete son verdi.

Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusunda bulunarak, "Toplumumuzun huzuru ve birliği açısından bu tür barış adımları büyük önem taşımaktadır. Ailelerimizin sağduyulu yaklaşımı sayesinde bu süreç barışla sonuçlanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bölgemizde kardeşlik ve huzurun daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da trafik kazası! 3 yaralıSamsun'da trafik kazası! 3 yaralı
Bursa'daki yangın kontrol altına alındıBursa'daki yangın kontrol altına alındı

Anahtar Kelimeler:
Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.