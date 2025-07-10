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Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Cumhuriyet Mahallesi’nde yabancı uyruklu Kays M. ile Z.A. (17) arasında, arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda iki kişi bıçakla yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanarak Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan Z.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kays M. ise ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

10 Temmuz 2025
10 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mardin kavga
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