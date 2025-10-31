Mardin’de bina yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Mahallesi’nde bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen biri çocuk 2 kişi ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın evde hasara yol açtı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır