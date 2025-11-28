Mardin'de bir aile yok olmuştu! 'Yasak aşk' ve 'hırsızlık' iddiaları art arda geldi

Türkiye günlerdir Mardin'de yaşanan vahşeti konuşuyor. Olay, 25 Kasım gecesi Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.

EVDE ÖLÜ OLARAK BULUNDULAR

Kaya ailesinden haber alamayan komşuları durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açarak içeri girdi. Baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli başlarından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

BOĞUŞMA İZİ VE KAPIDA ZORLAMA YOK

Ekipler yaptıkları incelemede olayda kullanılan silahı evde bulamadı. Herhangi bir boğuşma izi ya da kapıda zorlanma olmadığı da tespit edildi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Vahşetin ardından aile yakınları ve komşuların ifadelerine başvuruldu.

BABA VE KIZININ ELİNDE BARUT İZİNE RASTLANDI

Ekiplerin aldığı el swapları Diyarbakır Kriminalde incelendi. Baba ve kızının elinde barut izine rastlandı. Evde sadece 2 boş kovanın bulunduğu açıklandı.

KOMŞU TUTUKLANDI

Öte yandan olayın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ailenin komşusu olan Mihran Can, olayda kullanıldığı düşünülen silahla birlikte yakalandı. Mihran Can işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'delil karartmak' suçundan tutuklandı.

YASAK AŞK İDDİASI

İfadesinde Mehmet Kaya'ya silahı kendisinin temin ettiğini itiraf eden Can'ın, "Mehmet bana tehdit aldığını söylediği için ona silah temin ettim. Olay saatinde evlerindeydim. Eşiyle tartıştı, eşini öldürdü. Sonra kızını öldürdü. Bana dönerek, 'Bunları kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm' dedi. Sonra da kendisi intihar etti. Ben de silahı alarak kanalizasyona attım" dediği öğrenildi.

Mehmet Kaya ile arkadaş olduklarını ifade eden Can, olay saatinde Kaya ailesinin evinde olduğunu belirtti. Mehmet Kaya'nın başka bir kadınla ilişkisi olduğunu iddia eden Can, Kaya ile eşi arasında bu nedenden dolayı tartışma çıktığını belirtti. Tartışmanın ardından ise Mehmet Kaya'nın önce eşi Berna Kaya'yı sonra da kızı Samyeli'yi öldürdüğünü öne sürdü.

TUTUKLU SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli Mirhan Can'a yardım ettiği belirlenen V.E. isimli şüphelide gözaltına alındı. V.E.'nin şüpheli ile irtibatının ve delillerin karartılması sürecinde rolü olduğu şüphesiyle tutuklandığı vurgulandı. Böylece ailenin ölümüyle ilgili tutuklu sayısı 2'ye çıktı.

"EVDEKİ PARA VE ALTINLAR KAYIP"

Olayla ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı. Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, olaydan sonra kendilerinin de intihardan şüphelendiklerini, ancak yaşanan gelişmelerden sonra kardeşinin ve ailesinin para için öldürüldüğünü düşündüklerini aktardı. Öte yandan A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz ise Kaya ailesinin yakınlarının olayın cinayet olabileceğini düşündüklerini ve evdeki para ile altınların da kayıp olduğu bilgisini aktardı.

AİLENİN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA: "'ÖLDÜRMEK' SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI"

Ailenin avukatları Nurullah Öner ve Seher Acay da yaptıkları açıklamada, "Bu olayla ilgili birçok spekülatif haber de dolaşmakta, hem sosyal medyada hem de diğer kanallarda. Tutuklanan kişi sadece 'delil karartma' değil, 'öldürmek' suçundan da tutuklandı. Vatandaşlarımızdan ve medyadan yaşanan bu vahim olayla ilgili hem aile hem de hayatlarını kaybedenler için hassasiyet bekliyoruz" dedi.