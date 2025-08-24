HABER

Mardin’de camiye giren oğlak güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde cemaat namaz kılarken camiye giren oğlak güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin’de camiye giren oğlak güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Çınarcık Mahallesi’nde meydana geldi. Cemaatin namaz kıldığı sırada caminin içine giren oğlak, bir süre içeride dolaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Namazın ardından cemaat oğlağı camiden dışarı çıkardı.

