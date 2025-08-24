Mardin’de camiye giren oğlak güvenlik kamerasına yansıdı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde cemaat namaz kılarken camiye giren oğlak güvenlik kamerasına yansıdı.
24.08.2025 15:50
Olay, Çınarcık Mahallesi’nde meydana geldi. Cemaatin namaz kıldığı sırada caminin içine giren oğlak, bir süre içeride dolaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Namazın ardından cemaat oğlağı camiden dışarı çıkardı.
