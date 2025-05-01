Mardin'de hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Mardin'de hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Mardin'de 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 30°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, Mardin'in Mayıs ayı için tipik değerlerdir. Mayıs ayında gündüz sıcaklıkları genellikle 22°C ile 29°C arasında değişir. Gece sıcaklıkları ise 10°C ile 14°C arasında seyreder.

2 Mayıs Cuma günü puslu, güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları 11°C olacaktır. 3 Mayıs Cumartesi günü parlak güneş ışığı altında gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında olacak. 4 Mayıs Pazar günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları 17°C olarak tahmin edilmektedir.

Mardin'de Mayıs ayı boyunca hava genellikle sıcak ve kuru geçer. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 22°C ile 29°C arasında, gece sıcaklıkları ise 10°C ile 14°C arasında seyreder. Yağış miktarı, ay boyunca ortalama 28 milimetre civarındadır. Yağmurlu gün sayısı, ayın başında %18 iken, ay sonunda %5'e düşer.

Sıcak ve kuru hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gündüz yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranı, vücutta su kaybına yol açabilir. Bu nedenle bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruması için güneş kremi kullanılması ve şapka takılması önerilir. Dışarıda vakit geçireceklerin, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmaları ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları faydalı olacaktır.

Gece saatlerinde sıcaklıklar daha serin olacaktır. Akşamları hafif bir ceket veya uzun kollu giysiler bulundurmak rahatlık sağlayacaktır. Düşük nem oranı nedeniyle cilt kuruluğu yaşanabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanımı ihmal edilmemelidir. Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava tahminlerini takip etmek, planlamalarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.