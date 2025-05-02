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Mardin'de hava durumu nasıl olacak? Mardin 02 Mayıs Cuma hava durumu!

Mardin 02 Mayıs Cuma hava durumu merak ediliyor. Bugün Mardin'de hava durumu raporuna göre sıcaklık 16°C civarında olacak.

Mardin'de hava durumu nasıl olacak? Mardin 02 Mayıs Cuma hava durumu!
Nilgün Akbıyık

Mardin'de 2 Mayıs 2025 Cuma günü, yerel saatle öğle saatlerinde hava sıcaklığı 16°C civarındadır. Gün boyunca yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Bu yağışların, özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde daha yoğun olması muhtemeldir. Gündüz en yüksek sıcaklık 24°C, gece ise 11°C civarında olacaktır.

3 ve 4 Mayıs tarihlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmemektedir. Her iki gün de puslu güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarına yükselecek. Gece sıcaklıkları 15-17°C arasında değişecektir. Bu dönemde yağış beklenmemektedir.

Mardin'de Mayıs ayı genellikle ılıman ve güneşli geçmektedir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 22°C ile 29°C arasında değişir. Gece sıcaklıkları ise 10°C ile 14°C arasında seyreder. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür.

Bugün ve önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar, tarım faaliyetleriyle uğraşanlar için faydalı olabilir. Ani ve yoğun yağışlar sel riskini artırabilir. Bu nedenle, su birikintilerinin oluşabileceği bölgelerde dikkatli olunmalıdır. Yağışlı günlerde dışarıda vakit geçireceklerin su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanması önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi beklenmektedir. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve seyahat planları için uygun bir dönem sunmaktadır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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