HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin'de kaçak sigara operasyonu: 15 bin paket ele geçirildi

Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de kaçak sigara operasyonu: 15 bin paket ele geçirildi

Mardin’deki polis operasyonlarında büyük bir başarı elde edildi. Ekipler, toplamda 15 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ayrıca, iki şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığı önlemek için bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 9 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Bu olayda bir şüpheli yakalandı.

Artuklu ilçesinde ise başka bir çalışmada polis ekipleri bir aracı durdurdu. Bu araçta 5 bin 800 paket kaçak sigara bulundu. Olay ile ilgili olarak bir şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemler başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

Mardin de kaçak sigara operasyonu: 15 bin paket ele geçirildi 1Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da tefecilik operasyonu! 3 zanlı tutuklandıAdana'da tefecilik operasyonu! 3 zanlı tutuklandı
İstanbul'da 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıİstanbul'da 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Mardin kaçak sigara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.