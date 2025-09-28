Mardin'de kaçak sigara operasyonu: 15 bin paket ele geçirildi

Mardin’deki polis operasyonlarında büyük bir başarı elde edildi. Ekipler, toplamda 15 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ayrıca, iki şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığı önlemek için bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 9 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Bu olayda bir şüpheli yakalandı.

Artuklu ilçesinde ise başka bir çalışmada polis ekipleri bir aracı durdurdu. Bu araçta 5 bin 800 paket kaçak sigara bulundu. Olay ile ilgili olarak bir şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemler başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır