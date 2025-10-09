HABER

Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 2 gözaltı

Mardin'in Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda iki araçta ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Nusaybin KOM büro amirliği ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde operasyon düzenlendi. Ekiplerce durdurulan iki ayrı araçta yapılan aramalarda, 10 bin 740 adet puro, 2 bin 940 paket sigara, 800 paket elektronik sigara kiti, 130 kutu içki, 45 elektronik sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

