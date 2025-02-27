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Mardin’de kazada ayağı kırılan eşeğe protez takıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
27.02.2025 15:40
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Mardin’in Midyat ilçesinde aracın çarpması sonucu ayağı kırılan ve ampute edilen eşeğin sol ön ayağına protez takıldı.

Mardin’de kazada ayağı kırılan eşeğe protez takıldı

Olay, Yayvantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, yola çıkan eşeğe çarptı. Kazada eşeğin sol ön ayağı kırılırken, araçta hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sevk edildi. Yaralı eşek ilk müdahalenin ardından tedaviye alındı. Rehabilitasyon merkezine getirilen ve ampute edilen eşeğin ayağına, özel olarak tasarlanmış protez takıldı.

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‘KIŞIN SOKAĞA BIRAKMAYIN’

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu veteriner hekim Ömer Bedir, yapılan protez uygulamasının eşeğin sağlıklı bir şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Kendi imkanlarımızla hazırladığımız özel protezle, eşeğin tedavi sürecini tamamladık. Şimdi tedavisi sona eren eşeği sahiplendirme aşamasına geçeceğiz. Vatandaşlardan ricamız, yaz aylarında işlerinde çalıştırdıkları hayvanları kışın sokağa bırakmamalarıdır. Bıraktıkları zaman bu tür trafik kazalarına sebebiyet vermektedirler. Hem hayvanın hem de insanların canı tehlikeye giriyor” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin eşek
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