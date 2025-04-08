Mardin'de korku veren anlar! Akaryakıt yüklü tanker yan yattı: 4 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağı, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 09 ABG 212 plakalı akaryakıt yüklü tanker ile 27 U 3667 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Kazada tanker yan yatarken, araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tankerde ise herhangi bir sızıntının olmaması için önlem alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre kapalı olan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)