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Mardin’de kurban bayramı denetimleri artırıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un talimatları doğrultusunda Kurban Bayramı süresince kent genelinde yoğun denetimler gerçekleştiriliyor.

Mardin’de kurban bayramı denetimleri artırıldı

Mardin Valiliği’nin koordinesinde; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini sağlamak amacıyla ortak denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler; konaklama tesislerinden gıda satış noktalarına, kurban pazarlarından ulaşım hizmetlerine kadar birçok alanda denetimler yapıyor. Denetimlerin temel amacı, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesini sağlamak, muhtemel usulsüzlük ve mağduriyetlerin önüne geçmek.
Mardin Valiliği, denetimlerin bayram süresince aralıksız süreceğini belirtti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mardin
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