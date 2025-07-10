HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mardin’de mobilya deposunda yangın paniğe neden oldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinin bodrum katındaki mobilya deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Mardin’de mobilya deposunda yangın paniğe neden oldu
Begüm Özkaynak

Yangın, Yeni Mahallesi 542. Sokak’taki bir iş yerinin bodrum katında çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının başka yerlere sıçramaması muhtemel bir faciayı önledi.
Olayda dumandan etkilenen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin deposunda bulunan mobilyalarda hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otel sahibi ihmalleri görmezden geldi: Kartalkaya'daki faciayı bir kişinin üzerine yüklediOtel sahibi ihmalleri görmezden geldi: Kartalkaya'daki faciayı bir kişinin üzerine yükledi
İsrail'den Gazze açıklaması: "60 günlük ateşkes sonrası..."İsrail'den Gazze açıklaması: "60 günlük ateşkes sonrası..."

Anahtar Kelimeler:
yangın Mardin depo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tutuklu öğretmenden skandal sözler! 'Ailelerinize söylerseniz sonunuz Narin gibi olur'

Tutuklu öğretmenden skandal sözler! 'Ailelerinize söylerseniz sonunuz Narin gibi olur'

Özel'den belediye başkanlarına sert uyarı! "Boğazlayasım geldi"

Özel'den belediye başkanlarına sert uyarı! "Boğazlayasım geldi"

SON DAKİKA | Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı!

SON DAKİKA | Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı!

CHP'de şaibeli kurultay iddiası! Yeni gelişme: Duruşma tarihi değişti

CHP'de şaibeli kurultay iddiası! Yeni gelişme: Duruşma tarihi değişti

35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'

35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'

Fenerbahçe, Chobani'yi duyurur duyurmaz sosyal medya karıştı! 'Bizim için önce vatan sonra Fenerbahçe'

Fenerbahçe, Chobani'yi duyurur duyurmaz sosyal medya karıştı! 'Bizim için önce vatan sonra Fenerbahçe'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.