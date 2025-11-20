Mardin'de nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Kızıltepe Halil Tüfekçioğlu İlkokulu'nda teneffüs sırasında bir öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden Müdür Yardımcısı Vehap Özkan, hızla Heimlich manevrası uyguladı. Doğru müdahalenin ardından öğrencinin nefes borusunu tıkayan yiyecek çıktı ve öğrenci yeniden rahat nefes almaya başladı.

OKULUN GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yaşananlar, okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, öğrencinin nefes alamadığını fark eden Özkan'ın hemen müdahalede bulunduğu ve kısa sürede öğrencinin normale döndüğü anlar yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır