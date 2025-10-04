HABER

Mardin’de otomobilin çarptığı eşek ile üzerindeki kişi yaralandı

Mardin’in Midyat ilçesinde eşek üzerinde giderken otomobilin çarptığı Beşir Ç. (66) ile hayvan yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Gülveren Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Beşir Ç.’nin üzerinde olduğu eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Beşir Ç. ve eşeği yaralandı.

YARALILARDAN BİRİSİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Beşir Ç., ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Beşir Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri ise yaralı eşeği tedavi için hayvan barına götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

