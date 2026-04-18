Mardin'de şiddetli yağmur! Cadde ve sokaklar göle döndü

Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sırasında Devrim Mahallesi Ahmet Kaya Köprüsü yakınlarında kaldırımda yürüyen bir kişi ile arkasından gelen çocuk, yağmur sularıyla dolan çukuru fark etmeyerek içine düştü. Kendi imkanlarıyla çukurdan çıkan kişi ve çocuğun o anları, çevredekilerden tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yağış nedeniyle su birikintilerinin bulunduğu yollardan geçmeye çalışan ve arızalanan bazı otomobiller itilerek çıkarıldı.

EVİ SU BASTI

Devrim Mahallesi Değirmen Sokak’ta bulunan bir evin zemin katını da su bastı. Yağışın ardından ekipler, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.

