Mardin'de trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ömerli ilçesi çıkışı Midyat kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan Mehmet Selim A. (68), Ahmet Aslan C. (50) ve Türkiye Aslan isimli kadın yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ömerli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Türkiye Arslan, kurtarılamadı. Arslan’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

