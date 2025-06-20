Mardin'de yumruklu ve tekmeli kavga: 4 yaralı

Olay, saat 16.30 sıralarında, Midyat ilçesi merkez Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Z.A. (40), O.A. (28), M.A. (32) ve B.A. (22) yaralandı.

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler tarafları ayırırken, yaralılar da sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır