Mardin Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Mardin'de hava durumu soğuk ve yağışlı. Gündüz sıcaklıklar 5 ile 13 derece arasında olacak. Bölgesel düzensiz yağışlar bekleniyor. Nem oranı %81 civarında. Rüzgar saatte 21 kilometre hızla esecek. Gün doğumu saati 06:18, gün batımı saati ise 16:40 olarak tahmin ediliyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında kalın giysiler giymek uygun olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar da önemlidir. Şemsiye veya yağmurluk kullanmak yağışlardan korunmak için gereklidir. Sıcak içecekler tüketmek de vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Bu, soğuk algınlığı riskini azaltır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Şubat Pazartesi günü hafif yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında olacak. 3 Şubat Salı günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında değişecek. 4 Şubat Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 4 ile 6 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek sağlık açısından önemlidir. Hazırlıklı olmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olur. Seyahat planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.