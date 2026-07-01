Mardin Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 38 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 21 derece civarında olması öngörülüyor. Yağış olasılığı %0 seviyesindedir. Bu nedenle yağışlı bir hava durumu beklenmiyor.

Bugün Mardin'de hava durumu sıcak. Gündüz hava sıcaklığı 38 derece civarında olacaktır. Gece sıcaklık 21 derece olmalıdır. Yağış olasılığı %0'dır. Yağışlı bir hava durumu öngörülmemektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 2 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 33 derece civarında olacaktır. 3 Temmuz Cuma günü de sıcaklığın 33 derece civarında olması tahmin edilmektedir. Bu tarihlerde yağış beklenmiyor.

Mardin'de sıcak hava koşulları devam edecektir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda dikkatli olmak önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek gerekir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için dikkat edilmelidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önerilmektedir. Bu önlemler sağlık açısından yararlıdır. Yazın tadını daha rahat çıkarmanıza yardımcı olur.