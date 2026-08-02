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Mardin Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 2 Ağustos 2026 Pazar günü sıcaklık 43 derece ile güneşli bir yaz gününü işaret ediyor. Gece sıcaklığı 25 derece olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde de yaz havası sürecek, 3 Ağustos'ta 40 derece, 4 Ağustos'ta ise 41 derece bekleniyor. Bu sıcak havalarda dışarıda dikkatli olunmalı, bol su tüketilmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Serin alanlarda zaman geçirmek ise önerilmektedir.

Mardin Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Mardin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Mardin'de 2 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları yaklaşık 43 derece ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 25 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 14 kilometre kadar olacak. Nem oranı ise %24 civarında kalacak. Bu koşullar, Mardin'de yaz günlerinin tipik bir örneğini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 40 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 24 derece civarında tahmin ediliyor. 4 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklıkları 41 derece olarak öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 26 derecede seyredecek. 5 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları yine 40 derece civarında kalacak. Gece ise 24 derece olması bekleniyor. Mardin'de sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunması önemlidir. Bol su tüketimi gereklidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler seçilmelidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı sağlık sorunlarına karşı koruyacaktır. Aşırı sıcakların etkisini azaltmak için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmenizin faydası olacaktır. Fiziksel aktiviteleri sabah veya akşam serinliğinde yapmak da önemlidir. Bu önlemler Mardin'de sıcak hava koşullarında daha rahat bir gün geçirmenize yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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