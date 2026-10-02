Mardin Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 02 Ekim Cuma 2026 tarihli hava durumu, sonbahar günlerinin güzel bir örneğini sunuyor. Bugün hava hafif bulutlu. Sıcaklık 20 derece civarında. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için tercih edilebilir. Gün içerisinde sıcaklık 19 ila 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde hafif bir serinleme bekleniyor. Mardin’deki hava, rahatlatıcı ve güneşli bir atmosfer sunuyor.

Mardin'in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için bu mevsim idealdir. Ancak, hava durumu bazen belirsizlikler içerebilir. Dışarıda planlanan etkinlikler için önceden önlemler almak önemlidir. Bugün hafif bulutlar arasında güneşin tadını çıkarırken, şapka ve güneş gözlüğü almayı unutmayın. Ayrıca, düşük ihtimalle kısa süreli yağışlar olabilir. Hafif bir yağmurluk veya şemsiye taşımak iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Mardin’de değişkenleşecek. Özellikle 3 Ekim Cumartesi günü, sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Günün çoğunluğu bulutlu geçebilir. İlerleyen günlerde hava daha stabil hale gelecek. Ancak yine de hafif yağış riski var. Dışarıda aktivite planlayanların hazırlıklı olması her zaman faydalıdır. Geç saatlerde sıcaklıkların düşeceğini unutmayın. Bu nedenle bir ceket almayı düşünün.

Mardin'deki hava durumu hakkında bilgi almak için yerel meteoroloji kaynaklarını takip etmenizi öneririm. Mardin, tarihi dokusuyla sonbaharın tadını çıkarıyor. Hava durumuna dikkat etmek ve planlı olmak, keyfi artıracaktır. Mardin’in sokaklarında yürüyüş yaparken hava şartlarına uygun giyinmek önemli bir konudur. Hazırlıklı olmak her zaman en iyi seçenektir.