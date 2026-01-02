HABER

Mardin Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 2 Ocak 2026 Cuma günü soğuk ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları -6 ile 0 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı %88 olarak ölçülecek. Rüzgar, kuzeybatıdan saatte 8.5 kilometre hızla esecek. Vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması gerekiyor. Araçların camlarının temizlenmesi, lastiklerin hava basıncının kontrol edilmesi önem taşıyor. Ayrıca, gün içinde sıcak giyinmek faydalı olacaktır.

Devrim Karadağ

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma günü, Mardin'de hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Sıcaklıklar gün boyunca -6 ile 0 derece arasında değişecek. Nem oranı %88 civarında olacak. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 8.5 kilometre hızla esecek.

Bu soğuk ve yağmurlu hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına yol açabilir. Yola çıkmadan önce araçların camlarını temizlemek önemlidir. Lastiklerin yeterli hava basıncına sahip olduğundan emin olunmalıdır. Yürürken kayma riskine karşı dikkatli olunmalı. Uygun ayakkabılar seçilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha da soğuyacak. 3 Ocak Cumartesi günü gündüz en yüksek sıcaklık -3 derece olarak tahmin ediliyor. Gece ise -9 derece civarında olacak. 4 Ocak Pazar günü de benzer şekilde soğuk geçecek. Gündüz en yüksek sıcaklık -2 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklık -9 dereceye kadar düşecek.

Bu soğuk hava koşullarına karşı sıcak giyinmek faydalı olacaktır. Gece ve sabah saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Evlerde su borularının donmaması için önlemler alınmalıdır. Açık alanlarda uzun süre kalmamaya dikkat edilmelidir.

Mardin'de 2 Ocak 2026 Cuma günü soğuk ve karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının soğuk kalması tahmin ediliyor. Vatandaşların gerekli önlemleri alarak bu hava koşullarına hazırlıklı olmaları önemlidir.

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

