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Mardin Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de bugün hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 37 dereceye ulaşacak. Düşük nem oranı %11 civarında seyredecek. Rüzgar, güneydoğudan hafif esecek. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak önemli. Yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunması gerekecek. Yeterli sıvı alımına dikkat edilmesi, sağlığınızı koruyacaktır. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 39 dereceye kadar çıkacak.

Mardin Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Mardin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 2 Temmuz 2026 Perşembe. Mardin'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 37 dereceyi bulacak. Gece sıcaklıkları ise 24 derece civarında seyredecek. Nem oranı düşük. Yaklaşık %11 seviyelerinde olacak. Rüzgar, güneydoğudan saatte 5 kilometre hızla esecek.

Mardin'de bugünkü hava durumu dikkat çekiyor. Sıcak ve güneşli koşullar var. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalanlar dikkat etmeli. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak gerekiyor. Güneş kremi kullanımı önem arz ediyor. Bol su içmek de faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde bu hava koşulları devam edecek. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 39 dereceye yükselecek. 4 Temmuz Cumartesi 38 derece civarlarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 25-28 derece arasında değişecek. Nem oranı yine düşük olacak. Rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak hava, hassas grupları etkileyebilir. Özellikle yaşlılar ve çocukların dikkatli olması gerekecek. Dışarıda kalanlar bol su içmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak şart. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için klimalı ortamlarda vakit geçirilmeli. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Mardin'de hava sıcak ve güneşli olacak. Güneşten korunmak önemlidir. Yeterli sıvı alımına dikkat etmek sağlığınızı korur.

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hava durumu Mardin
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