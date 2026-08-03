Mardin Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Ağustos 2026. Mardin'de hava durumu çok sıcak. Güneşli bir gün var. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 41°C. Gece sıcaklığı ise 22°C civarında olacak. Bu sıcaklık, Mardin'in yaz iklimine uygun.

Mardin'deki hava durumu, parlak güneş ışıklarıyla dolu. Yüksek sıcaklıklar gün boyunca hakim. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 4 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 41°C civarında olması bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü ise sıcaklığın 41°C'yi aşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, Mardin'in yaz aylarındaki tipik hava koşullarını yansıtıyor.

Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Bol su içmek gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye de kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için, serin ortamlarda kalmak faydalı. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir.

Mardin'de bu dönemde hava genel olarak sıcak ve kuru. Yaz aylarında Mardin'e seyahat planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmalılar. Gerekli önlemleri almak da önem taşıyor.