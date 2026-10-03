Mardin Hava Durumu! 03 Ekim Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'deki hava durumu, 03 Ekim Cumartesi 2026 itibarıyla oldukça güzel. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hava açık ve güneşli. Bu durum, şehri keşfetmek isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor. Bugünkü hava rahat ve keyifli. Güneşin sıcak ışıkları altında dolaşmak için mükemmel bir zaman.

Gün içerisinde hafif bir rüzgar hissediliyor. Ekim ayının başında, yaz sıcakları geride kaldı. İnsanlar dışarıda daha rahat vakit geçirebiliyor. Çocuklar oyun oynuyor. Aileler piknik yapıyor. Bu hava durumu herkes için pozitif bir atmosfer oluşturuyor. Günün sıcaklıklarının yüksek olmaması, açık alanlardaki aktiviteleri kolaylaştırıyor.

Önümüzdeki günlerde, Mardin'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Ekim ayının ilk haftasında sıcaklıklar 18 ile 24 derece dolaylarında seyredecek. İlerleyen günlerde, hava koşulları kapalı veya yer yer yağışlı geçebilir. Dışarıda plan yapmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olur. Yağışlı günlerde, dışarıda kalanlar ıslanma riski taşıyabilir. Bu yüzden şemsiye almak iyi bir fikir. Akşam saatlerinde serin havalarda giysilerin kat kat olması sağlığı korur.

Mardin'deki hava durumu son derece elverişli. Önümüzdeki günler için esneklik gerektiriyor. Açık hava aktiviteleri için harika fırsatlar sunuyor. Ancak, aniden değişebilecek hava koşullarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Güneşli günlerin keyfini çıkarırken, hazırlıklı olmak iyi bir strateji.