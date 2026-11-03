Mardin Hava Durumu! 03 Kasım Salı Mardin hava durumu nasıl?

03 Kasım Salı 2026 tarihli Mardin hava durumu, gün boyunca değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Güneş doğduğunda sıcaklık 19 - 22 dereceye yükselebilir. Güneş ışınlarının gücü artacak. Bu saatlerde Mardin'in tarihi dokularını keşfetmek için harika bir fırsat sunuluyor. Gün ilerledikçe sıcaklık artacak. Hava nemi de yükselecek. Dışarıda uzun süre kalacak olanlar güneş koruyucu kullanmalı. Bol su tüketmek de önemli olacak.

Öğle saatlerinde hava durumu daha sıcak olacak. Sıcaklık 22 - 25 dereceye ulaşacak. Bu, açık hava etkinlikleri için güzel bir ortam sağlıyor. Akşam saatlerinde hava durumu değişecek. Şemsiyelerinizi ve yağışa karşı koruma eşyalarınızı yanınıza almayı unutmayın. Akşam saatlerinde yağış bekleniyor. Rutubet ve soğuk hissiyat yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde Mardin'in hava durumu değişecek. Sıcaklık 18 - 23 derece arasında olacak. Haftanın ortalarında daha belirgin bir soğuma bekleniyor. Gün içinde güneşli ve yağışlı anlar sıralanacak. Dışarıda zaman geçirenler giysi tercihlerini dikkate almalı. Bahar ve kış geçiş döneminin etkileri hissedilecek. Kat kat giyinmek önem taşıyor.

Sıvı alımına dikkat etmek önemli olacak. Kalın giysiler tercih etmek de mühim. Bu şekilde hava değişimlerinden korunabilirsiniz. Bağışıklık sisteminiz güçlü kalacak. Mardin'deki hava durumu, sürprizlerle dolu bir macerayı önünüze seriyor. Güncel durumu takip ederek Mardin’in eşsiz manzaralarına tanıklık edebilirsiniz.