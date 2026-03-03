Mardin Hava Durumu! 03 Mart Salı Mardin hava durumu nasıl?

3 Mart 2026 Salı günü, Mardin'de hava durumu keyifli. Gündüz hava sıcaklığı yaklaşık 14 derece olacak. Hava açık olacak. Gece sıcaklık 6 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeyden esecek. Hızı saatte yaklaşık 2 kilometre olacak. Nem oranı sabah %63, gündüz %48, akşam %82 ve gece %93 civarında ölçülecek.

Mardin'in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için ideal bir gün. Özellikle gündüz saatlerinde açık hava etkinlikleri planlamak faydalı olacaktır. Şehrin tarihi dokusu, bu etkinliklerle daha iyi deneyimlenebilir.

Önümüzdeki günler de genel olarak keyifli hava ile geçecek. 4 Mart Çarşamba günü hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Ayrıca hava açık kalacak. 5 Mart Perşembe günü sıcaklık yine 12 derece civarında olacak. Hava durumu açık kalacak. 6 Mart Cuma günü de hava 12 derece tahmin ediliyor. Hava açık olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlanabilir. Mardin'in tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfedilebilir. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanmak mümkün. Yürüyüş yapmak için uygun bir zaman. Akşam saatlerinde ise tarihi mekanlar ziyaret edilebilir.

Mardin'de 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Önümüzdeki günlerde hava koşulları da güzel seyredecek. Bu fırsatı değerlendirerek keşif yapmak iyi bir fikir. Açık hava etkinlikleri planlayarak Mardin'in tadını çıkarabilirsiniz.