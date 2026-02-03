Mardin Hava Durumu! 03 Şubat Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de, 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 6 - 7 derece civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların 0 - 1 dereceye düşmesi bekleniyor. Bugünkü hava durumu, soğuk ve yağmurlu koşullarla geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 6 - 7 derece arasında olacak. Aynı zamanda bol güneş ışığı da bekleniyor. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar yine 6 - 7 derece civarında seyredecek. Bulutlu ve güneşli bir hava tahmini yapılıyor. 6 Şubat Cuma günü ise sıcaklıklar 6 - 7 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava koşulu öngörülüyor.

Bu dönemde özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez mont kullanmak önemlidir. Böylece ıslanmaktan korunabilirsiniz. Gündüz saatlerinde güneşli havayı fırsat bilmelisiniz. Hafif giysilerle rahatça dolaşabilirsiniz.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve yağmurlu koşullarla geçecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.