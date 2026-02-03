HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 03 Şubat Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve yağmurlu olacak. Gün içinde sıcaklık 6-7 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0-1 dereceye düşecek. 4 Şubat Çarşamba günü hava biraz daha ılımanlaşacak ve bol güneş ışığı bekleniyor. 5 Şubat Perşembe gününde yine 6-7 derece olacak. Düşük sıcaklıklar nedeniyle kalın giysiler tercih edilmelidir. Şemsiyelerinizi unutmayın.

Mardin Hava Durumu! 03 Şubat Salı Mardin hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Mardin'de, 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 6 - 7 derece civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların 0 - 1 dereceye düşmesi bekleniyor. Bugünkü hava durumu, soğuk ve yağmurlu koşullarla geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 6 - 7 derece arasında olacak. Aynı zamanda bol güneş ışığı da bekleniyor. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar yine 6 - 7 derece civarında seyredecek. Bulutlu ve güneşli bir hava tahmini yapılıyor. 6 Şubat Cuma günü ise sıcaklıklar 6 - 7 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava koşulu öngörülüyor.

Bu dönemde özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez mont kullanmak önemlidir. Böylece ıslanmaktan korunabilirsiniz. Gündüz saatlerinde güneşli havayı fırsat bilmelisiniz. Hafif giysilerle rahatça dolaşabilirsiniz.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve yağmurlu koşullarla geçecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zelenskiy’den İran kararı: "Terörist ilan ettiler"Zelenskiy’den İran kararı: "Terörist ilan ettiler"
Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdiKatliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.