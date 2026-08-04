Mardin Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 40 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 24-25 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklık, Mardin'in yaz iklimine uygundur.

Önümüzdeki günler için Mardin'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 41 dereceye ulaşabilir. 6 Ağustos Perşembe günü de sıcaklığın 41 derece civarında olması tahmin ediliyor. 7 Ağustos Cuma günü ise sıcaklığın 39 dereceye düşmesi bekleniyor. Yaz aylarının özelliği olarak bu yüksek sıcaklıklar devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu yüzden güneş koruyucu ürünler kullanmak gereklidir. Bol su içmek de vücut sağlığını korumaya yardımcı olur.

Ayrıca, aşırı sıcakların etkisini azaltmak için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Böylece güneşin zararlı etkilerinden korunmak mümkün olacaktır. Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle açık ve sıcak olacak. Planlarınızı yaparken bu hava koşullarını göz önünde bulundurmanızda fayda vardır.