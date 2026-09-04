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Mardin Hava Durumu! 04 Eylül Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin, tarihi dokusuyla dikkat çekerken, 4 Eylül 2026'da hava durumu oldukça keyifli. Bugün az bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir ortam sunan Mardin, akşam saatlerinde serinleyebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 18 ile 24 derece arasında seyredecek. Yağışlı günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların hava tahminlerini kontrol etmesi önemli.

Mardin Hava Durumu! 04 Eylül Cuma Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mardin, tarihi dokusu ve benzersiz manzarası ile dikkat çeken bir şehir. Bugün, 4 Eylül Cuma 2026. Mardin hava durumu oldukça ilginç. Kent genelinde gökyüzü az bulutlu. Güneşli bir gün geçiriyoruz. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık, Mardin için oldukça normal bir yaz günü. Geçtiğimiz günlerdeki sıcak hava, ılıman bir havaya dönüşmüş durumda. Rüzgar hafif esiyor. Dışarıda vakit geçirenler için keyifli bir ortam sağlıyor.

Mardin'de hava çok güzel. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık biraz düşebilir. Akşam dışarı çıkmayı planlayanlar, sıcak bir giysi yanına almalı. Güneşin tadını çıkarmak isteyenler için uygun güneş kremi ve şapka kullanımı önerilir. Kısacası, bugünkü hava durumu, dışarıda etkinlikler için ideal bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıklar 18 ile 24 derece arasında değişecek. Bu durum, güzel bir yaz havasının devam edeceğine işaret ediyor. Ancak özellikle hafta sonuna doğru bazı bölgelerde yağışlı günler yaşanabilir. Planlarınıza dikkat etmelisiniz. Açık hava etkinlikleri düzenleyecekseniz hava tahminlerini kontrol etmekte fayda var.

Yağışlı günlerde dışarıda olmayı planlayanlar, su geçirmez giysiler tercih etmeli. Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfederken ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Daha serin akşam saatlerinde kalın giysiler giymek, özellikle yaşlılar ve çocuklar için rahat bir deneyim sağlar.

Mardin hava durumu keyifli bir tablo çiziyor. Ancak gelecek günlerde dikkatli olmayı gerektiren hava koşulları ile karşılaşacağız. Dışarıda vakit geçirmenin tadını çıkarırken planlarınıza dikkat etmelisiniz. Güvenli bir gün geçirmenizi dileriz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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