HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 4 Haziran 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32-34 derece arasında değişecek, gece ise 19-21 dereceye düşecek. Hafif rüzgarla birlikte nem oranı %16-21 seviyelerinde kalacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunarken, aşırı sıcaklardan korunmak için bol su içmek ve hafif giysiler giymek gerekecek. Güneşten korunma önlemleri almak önemlidir.

Mardin Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe. Mardin'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32 - 34 derece arasında. Gece ise 19 - 21 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif, saatte 5 - 7 kilometre hızında esecek. Nem oranı %16 - %21 arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşulları, Mardin'de açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Aşırı sıcaklardan korunmak için bol su içmelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçının.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 5 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 30 - 35 derece olacak. 6 Haziran Cumartesi günü ise 28 - 33 derece arasında seyredecek. Bu nedenle, güneşten korunma önlemlerini sürdürmelisiniz. Aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunması önemlidir.

Mardin'de bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Ancak, aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemleri almak zorundasınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüfekle ateş açtı! 6 polis hastanelik oldu, bölge karantinaya alındıTüfekle ateş açtı! 6 polis hastanelik oldu, bölge karantinaya alındı
İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Ankara'da NATO zirvesine katılacak!

ABD Başkanı Trump Ankara'da NATO zirvesine katılacak!

Demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi

LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi

Reha Muhtar'ın vasiyeti belli oldu! 'Cenazeme gelmesin'

Reha Muhtar'ın vasiyeti belli oldu! 'Cenazeme gelmesin'

Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor 'Yoğun ilgi'

Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor 'Yoğun ilgi'

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.