Mardin Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe. Mardin'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32 - 34 derece arasında. Gece ise 19 - 21 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif, saatte 5 - 7 kilometre hızında esecek. Nem oranı %16 - %21 arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşulları, Mardin'de açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Aşırı sıcaklardan korunmak için bol su içmelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçının.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 5 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 30 - 35 derece olacak. 6 Haziran Cumartesi günü ise 28 - 33 derece arasında seyredecek. Bu nedenle, güneşten korunma önlemlerini sürdürmelisiniz. Aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunması önemlidir.

Mardin'de bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Ancak, aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemleri almak zorundasınız.