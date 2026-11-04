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Mardin Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

4 Kasım 2026 tarihinde Mardin'de hava durumu ilginç bir atmosfer sunuyor. Bugünkü sıcaklık 20 derece civarında. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilse de, öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye ulaşabilir. Bulutlu havanın yanı sıra zaman zaman yağışlar bekleniyor. Mardin’in tarihi dokusunu etkileyebilecek hava koşulları, ziyaretçilerin planlarını gözden geçirmesine neden olabilir. Şemsiye veya hafif bir yağmurluk almak iyi bir fikir.

Mardin Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mardin hava durumu, 4 Kasım 2026 tarihinde ilginç bir atmosfer sunuyor. Bugün Mardin’de sıcaklık yaklaşık 20 derece. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Ancak gün ilerledikçe bu serinlik ılıman bir havaya dönüşecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabiliyor. Havanın genel durumu bulutlu. Zaman zaman kısa süreli yağışlar bekleniyor. Mardin’in tarihi ve kültürel dokusunu etkileyebilecek hava koşullarına dikkat etmek önemli.

Mardin’de hava nasıl diye düşünenler, değişimlere hazırlıklı olmalı. Dışarı çıkarken bir şemsiye ya da hafif bir yağmurluk almak iyi bir fikir. Tarihi sokakları keşfederken gedikler, çeşmeler ve taş yapılar güzel bir görünüm sunuyor. Ancak yerel yağışlar, planları etkileyebilir. Hava durumu takibi yapmak ve gerektiğinde planları değiştirmek faydalı olacaktır.

Gelecek günlerde hava durumu nasıl olacak? Mardin için tahminlere göre yarın hava biraz daha ılımlı. Sıcaklık 19 ila 21 derece arasında değişmesi bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde geceleri biraz soğuma olabilir. Akşam saatlerinde dışarı çıkarken daha kalın giyinmek iyi bir önlem. Mardin'in tipik iklim durumu göz önünde bulundurulduğunda, nem oranının artması dikkat edilmesi gereken bir unsurdur.

Rüzgar hava hissini değiştirebilir. Gün içindeki aktiviteleri iyi planlamak, Mardin’in atmosferinden yararlanmanıza yardım eder. Sıcaklıkların ani değişimlere maruz kalabileceği günlerde çocuklar ve yaşlılar üzerine etkisini dikkate almak önemlidir. Hava şartlarına göre önlemleri almak, Mardin’de geçirdiğiniz zamanı daha keyifli hale getirecektir.

Gün boyunca değişkenlik gösteren Mardin hava durumu, farklı hava koşullarını beraberinde getiriyor. Bu nedenle planlarınıza ve giyiminize esneklik sağlamak, hava koşullarını daha kolay kabullenmenize yardımcı olacaktır. Mardin’de keyifli bir gün geçirmenizi dilerim!

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hava durumu Mardin
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