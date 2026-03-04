HABER

Mardin Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 4 Mart 2026 tarihinde hava durumu serin ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 12 dereceye kadar çıkacakken, gece 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte 6 kilometre civarında olacak. Üzerine uygun giysiler seçmek, sabah ve akşam saatlerinde önemli hale geliyor. 5 Mart'ta güneşli, 6 Mart ve 7 Mart'ta ise bulutlu hava şartları hakim olacak. Bu süreçte giyimde dikkatli olmak sağlık açısından faydalı olacaktır.

Zeynel Eren Ölüç

Mardin'de hava durumu, 4 Mart 2026 Çarşamba günü serin ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte 6 kilometre olacak. Serin hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler giymeniz faydalı olacaktır.

Mardin'in hava durumu, önümüzdeki günlerde biraz daha ılımanlaşacak. 5 Mart Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 13 ile 3 derece arasında değişecek. 6 Mart Cuma günü hava bulutlu geçecek. Bu gün sıcaklıklar 13 ile 5 derece arasında seyredecek. 7 Mart Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 9 ile 4 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Mardin'de genel olarak hava sıcak ve kuru olur. Ancak bu dönemde sıcaklıkların düşmesi alışılmadık bir durum yaratıyor. Yağışların artması da dikkat çekiyor. Hava koşullarına uygun giyinmek gereklidir. Hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak açısından önem taşımaktadır.

hava durumu Mardin
