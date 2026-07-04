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Mardin Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 4 Temmuz 2026'da hava sıcaklıkları 25 ile 39 derece arasında değişecek. Nem oranı yüzde 50 civarında seyredecek. Hava durumu puslu ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunması ve bol su içmesi önemlidir. Önümüzdeki günler itibarıyla sıcaklıklar benzer seviyelerde kalacak. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmak ve serin alanlarda vakit geçirmek sağlık için faydalıdır.

Mardin Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü, Mardin'de hava sıcaklıkları 25 ile 39 derece arasında olacak. Gün boyunca hava puslu ve güneşli. Nem oranı %50 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise saatte 19 kilometreye ulaşacak. Bu koşullar, Mardin'de tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bir gün bekleniyor. Nem oranının da dikkate değer olması önemli. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunması gerekecek. Ayrıca, bol su içmeleri de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 24 ile 39 derece arasında olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklıklar 23 ile 38 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mardin'in yaz aylarında alışık olduğumuz değerleridir.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek risk taşıyor. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinlikleri sınırlandırılmalı. Serin ortamlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır.

Mardin'de bugün sıcak ve nemli bir hava durumu var. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin gerekli önlemleri alarak, sağlıklı bir gün geçirmelerini öneriyorum.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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