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Mardin Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 5 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Sıcaklık 20 ile 39 derece arasında değişecek. Nem oranı %22 civarında, rüzgar kuzeydoğudan esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi, güneş koruyucu kullanması ve hafif giysiler tercih etmesi önerilmektedir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmaları faydalı olacaktır.

Mardin Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mardin'de, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 20 ile 39 derece arasında değişecek. Nem oranı %22 civarında. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 8 km hızla esecek. Gün doğumu saati 05:25, gün batımı ise 19:21 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklıklar 18 ile 38 derece arasında olacak. 7 Ağustos Cuma günü sıcaklıklar 19 ile 37 derece arasında değişecek. 8 Ağustos Cumartesi günü ise 20 ile 37 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su içmek önemli bir husustur. Güneş koruyucu ürünler de kullanmak faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması önerilmektedir. Aşırı sıcakların yoğun olduğu saatlerde dışarıda durmaktan kaçınmak iyi bir fikirdir.

Mardin'de Ağustos ayı genelde sıcak ve kuru geçmektedir. Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar 23 ile 38 derece arasında değişir. Yağış miktarı ise oldukça düşüktür.

Mardin'de bugün ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirenlerin bu koşullara uygun önlemler alması önemlidir. Bu, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmelerini sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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