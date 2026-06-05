Mardin Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Mardin'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 20 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar saatte 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %27 civarında olacak. Bu koşullar, Mardin hava durumu için tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 6 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 34 derece civarında. Gece sıcaklığının ise 19 derece civarında olması bekleniyor. 7 Haziran Pazar günü gündüz 34 derece, gece 22 derece olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Mardin'deki yaz mevsiminin tipik özelliklerini gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler için bu önemlidir. Gölgelik alanlarda bulunmak gerekir. Bol su içmek de önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınılmalıdır. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu önlemler sağlık koruma açısından faydalı olabilir. Yazın tadını daha rahat çıkarmanızı sağlar.