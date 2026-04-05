Mardin Hava Durumu! 05 Nisan Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 5 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu değişken koşullar sunuyor. Sıcaklık 6 ile 17 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Mardin'de hava durumu hakkında bilgi edinmek önemli. Hazırlıklı olmak fayda sağlar.

6 Nisan Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. 7 Nisan Salı günü kısa süreli sağanaklar yaşanacak. 8 Nisan Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık aralığı ise 6 ile 18 derece arasında olacak. Bu günlerde yağışlara uygun hazırlık yapmak önemlidir.

Yağışlı günlerde su geçirmeyen mont veya yağmurluk taşımak faydalıdır. Kaygan zeminlere karşı dikkatli olmak gerek. Yürüyüş yollarını tercih etmek kazaların önüne geçebilir. Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı yaşanabilir. Bu durum hava kalitesini etkileyebilir. Hassas bünyelerin açık hava etkinliklerini sınırlaması önerilir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu için bu tahminleri dikkate almak önemlidir. Hazırlıklı olmak günlük aktiviteleri daha rahat gerçekleştirmeyi sağlar.