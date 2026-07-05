Mardin Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Mardin hava durumu nasıl?

5 Temmuz 2026 Pazar günü Mardin'de hava sıcaklıkları 23 ile 38 derece arasında değişiyor. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Nem oranı %21 civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi ve 7 Temmuz Salı günleri sıcaklıklar 24 ile 38 derece arasında olacak. Nem oranı %19 ile %20 arasında değişecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 6 km civarında esecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmalısınız. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Aşırı sıcakların yoğun olduğu saatlerde dışarıda durmaktan kaçınmak iyi bir tercih olacaktır.