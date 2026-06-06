HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de bugünden itibaren sıcak hava koşulları etkili olacak. 6 Haziran 2026 Cumartesi günü sıcaklık 34-35 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 19-21 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif eserken, yağış beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. Öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunması, bol su tüketilmesi ve güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemlerin alınması öneriliyor.

Mardin Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 6 Haziran 2026 Cumartesi, Mardin'de hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçiyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34-35 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 19-21 derece arasında olacak. Rüzgar hafif esiyor. Yağış olasılığı bulunmuyor.

Önümüzdeki günlerde de Mardin'de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Pazar günü hava sıcaklığı 34-35 derece civarında olacak. Pazartesi günü ise 35-36 dereceye çıkabilir. Gece sıcaklıkları 19-21 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif eserken, yağışsız hava durumu sürecektir.

Bu sıcak hava koşullarında öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için klimalı veya serin ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu genelde sıcak ve güneşli olacak. Hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kulisleri hareketlendiren o dosyanın sırrı ortaya çıktı! Kulisleri hareketlendiren o dosyanın sırrı ortaya çıktı!
Süt içince karın ağrısı çeken çocuklarda gizli tehlike! Süt içince karın ağrısı çeken çocuklarda gizli tehlike!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

Uzman er ve erbaşlar için yeni düzenleme

Uzman er ve erbaşlar için yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.