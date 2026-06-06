Mardin Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Haziran 2026 Cumartesi, Mardin'de hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçiyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34-35 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 19-21 derece arasında olacak. Rüzgar hafif esiyor. Yağış olasılığı bulunmuyor.

Önümüzdeki günlerde de Mardin'de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Pazar günü hava sıcaklığı 34-35 derece civarında olacak. Pazartesi günü ise 35-36 dereceye çıkabilir. Gece sıcaklıkları 19-21 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif eserken, yağışsız hava durumu sürecektir.

Bu sıcak hava koşullarında öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için klimalı veya serin ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu genelde sıcak ve güneşli olacak. Hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.