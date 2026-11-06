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Mardin Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 6 Kasım 2026 tarihli hava durumu serin geçiyor. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, akşamları soğuk hissedilecektir. Havanın dengesizliği nedeniyle sağanak yağış beklenmektedir. Dışarıda zaman geçireceklerin uygun kıyafetler seçmesi ve hava koşullarını takip etmesi önemlidir. Bu serin havada hafif mont ya da sweatshirt tercih edilmesi tavsiye edilmektedir. Şemsiye bulundurmak akıllıca bir önlem olacaktır.

Mardin Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Mardin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mardin, tarihi ve kültürel zenginliği ile bilinen bir şehirdir. Ayrıca doğanın sunduğu ilginç iklim koşulları ile dikkat çekmektedir. Bugün 6 Kasım Cuma 2026’da Mardin hava durumu serin geçiyor. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Dışarı çıkmayı planlayanlar için hafif bir mont veya sweatshirt tercih edilmeli. Gün içerisinde sıcaklık düşeceği için akşamları serin bir hava hissedilecektir.

Güneş, zaman zaman bulutların arkasında kalıyor. Hafif rüzgarlar da esiyor. Mardin'in tarihi ve doğal güzelliklerini gezmek için uygun bir gün geçiyor. Ancak, gün boyunca sağanak yağış bekleniyor. Bu hava durumu, yürüyüş ve açık alan etkinliklerini olumsuz etkileyebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumu hakkında bilgi almak faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Mardin'de dengesizlik gösterebilir. Hafta sonu 18 ile 21 derece arasında serin bir hava olacağı öngörülüyor. Ayrıca, gelecek hafta aralıklı yağışların yaşanması muhtemel. Bu durum, doğal yaşamı beslese de dış mekan etkinliklerini zorlaştırabilir.

İklim koşullarına uyum sağlamak önemlidir. Özellikle dışarıda vakit geçireceklerin hava tahminlerini takip etmesi gerekiyor. Hafif yağışlar planları etkileyebilir. Bu nedenle şemsiye almanız iyi bir fikir olacaktır. Soğuk havalarda vücut ısısını kaybetmemek için uygun kıyafetler seçmek sağlığı korur.

Sonuç olarak, Mardin'deki hava durumu, dışarıda zaman geçirmek isteyenler için önlemler almayı gerektirmektedir. Mardin hava durumu takibi yaparak, şehrin tarihini keşfederken hava şartlarına dikkat etmek akıllıca bir yaklaşım olacaktır.

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hava durumu Mardin
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