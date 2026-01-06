HABER

Mardin Hava Durumu! 06 Ocak Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu 6 Ocak 2026 Salı günü soğuk ve bulutlu seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 6 ile 8 derece arasında değişirken, akşam 1 ile 2 dereceye düşecek. Kuzey rüzgarının saatte 13 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumunda bir iyileşme görülse de, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunmalıdır. Uygun kıyafetler ve kat kat giyinme öneriliyor.

Mardin Hava Durumu! 06 Ocak Salı Mardin hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 6 Ocak 2026 Salı günü, Mardin'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 6 ile 8 derece arasında değişecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 1 ile 2 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden, saatte 13 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %55, akşam saatlerinde %56 civarında olacak. Bu koşullar altında, Mardin'de hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu hafif bir iyileşme gösterecek. 7 Ocak Çarşamba günü, gündüz sıcaklıkları 7 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 1 derece civarında kalacak. 8 Ocak Perşembe günü, gündüz sıcaklıkları 7 ile 9 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 2 ile 4 derece arasında seyredecek. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Mardin'de sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olmak önemlidir. Gün içinde hava daha ılıman olabilir. Ancak ani sıcaklık değişimlerine karşı önlem almak gerekecek. Rüzgarın kuzey yönünden esmesi, rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler giymeyi gerektiriyor. Nem oranı yüksek olduğu için soğuk havanın hissedilmesi artabilir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumak için faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. Yine de sabah ve akşam soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde hava ılımlı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olması soğuk havayı daha hissedilir yapabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek gereklidir.

