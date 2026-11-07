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Mardin Hava Durumu! 07 Kasım Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin hava durumu, 07 Kasım 2026 tarihinde 20 derece civarında sıcaklıklarla güneşli bir gün sunacak. Sabah saatlerinde güneşin keyfini çıkaran şehir, öğle saatlerine doğru hafif bulutlanacak. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek ve gece 15 dereceye kadar inebilecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda azalma bekleniyor. Hava durumu değişkenlik gösterebilir, bu nedenle dışarı çıkanların giyimleri hava koşullarına uygun olmalıdır.

Mardin Hava Durumu! 07 Kasım Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mardin hava durumu, 07 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde ilgi çekici olacak. Bugün Mardin'de hava, 20 derece civarında sıcaklıklarla kendini gösterecek. Sabah güneşli bir görünüm hâkim olacak. Ancak öğle saatlerine yaklaştıkça kısmi bulutlanma bekleniyor. Genel olarak açık ve hafif bulutlu bir gün geçireceğiz. Akşam saatlerine doğru hava serinleyecek. Özellikle gece saatlerinde termometreler 15 dereceye düşebilir.

Mardin’deki hava durumu göz alıcı bir gün yaşatacak. Güneş Mardin’in tarihi ve doğal güzelliklerini daha da parlatacak. Hafif rüzgârın etkisiyle hissedilen sıcaklık farklılık gösterebilir. Dışarıda uzun süre kalanların, iklim koşullarına uygun giyinmeleri önemlidir. Güneşten korunmak için dışarıda olanların şapka veya gözlük kullanması ferahlatıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişim gösterecek. Mardin'de özellikle hafta ilerledikçe sıcaklıklarda azalma bekleniyor. Önümüzdeki hafta başında sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate değer.

Hava mevsim normlarına dönerken, Mardin'de hafif yağışlı günler görülebilir. Bu nedenle dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi almak akıllıca olacaktır. Soğuyacak hava koşulları nedeniyle kalın giyinmek yararlı olabilir. Yoğunlaşacak rüzgâr, hava durumunun değişkenliğini artırabilir. Bu nedenle giyinme stilinizi ve planlarınızı buna göre esnek tutmak önemlidir.

Mardin hava durumu bugün güzel bir senaryo sunuyor. Hafta boyunca değişen hava koşullarına hazırlıklı olmak, keyifli bir deneyim için önemlidir. Bol güneşli ve güzel günler dileriz!

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hava durumu Mardin
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