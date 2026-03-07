Mardin Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu serin ve yağmurlu olacak. Saatler gündüz 4 ile 10 derece arasında sıcaklıklar görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye kadar düşecek. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Mardin'de hava durumuna hazırlıklı olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 8 Mart Pazar günü hafif yağmurlu ve bulutlu bir hava bekleniyor. 9 Mart Pazartesi günü daha sıcak ve güneşli olacak. 10 Mart Salı günü ise açık hava koşulları hakim olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Serin ve yağmurlu günlerde kat kat giyinmek faydalıdır. Su geçirmeyen mont veya yağmurluk taşımak gereklidir. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat etmekte yarar vardır. Mümkünse yürüyüş yollarını tercih etmek kazaları önleyebilir. Hazırlıklı olmak, keyifli zaman geçirmenize yardımcı olur.