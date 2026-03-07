HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 7 Mart 2026 tarihinde hava durumu serin ve yağmurlu geçecek. Gün içinde sıcaklık 4 ile 10 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 4 dereceye düşecek. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. 8 Mart'ta hafif yağmur ve bulutlu hava gözlemlenebilirken, 9 Mart'ta daha sıcak ve güneşli bir gün olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Mardin Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mardin'de 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu serin ve yağmurlu olacak. Saatler gündüz 4 ile 10 derece arasında sıcaklıklar görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye kadar düşecek. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Mardin'de hava durumuna hazırlıklı olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 8 Mart Pazar günü hafif yağmurlu ve bulutlu bir hava bekleniyor. 9 Mart Pazartesi günü daha sıcak ve güneşli olacak. 10 Mart Salı günü ise açık hava koşulları hakim olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Serin ve yağmurlu günlerde kat kat giyinmek faydalıdır. Su geçirmeyen mont veya yağmurluk taşımak gereklidir. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat etmekte yarar vardır. Mümkünse yürüyüş yollarını tercih etmek kazaları önleyebilir. Hazırlıklı olmak, keyifli zaman geçirmenize yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump’ı çıldırtan soru! Rusya iddiasını duyunca çok kızdıTrump’ı çıldırtan soru! Rusya iddiasını duyunca çok kızdı
İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.