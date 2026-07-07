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Mardin Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 7 Temmuz 2026 Salı günü hava sıcaklığı 38-40 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 23-25 derece civarında ve nem oranı %10-20 aralığında kalacak. Rüzgarın hafif eseceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcak hava koşulları sürecek. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması, bol su tüketmesi ve uygun giyinmesi önem taşımaktadır.

Mardin Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mardin'de 7 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38-40 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 23-25 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük, %10-20 seviyelerinde bekleniyor. Rüzgar hafif esmesi öngörülüyor. Saate 2-6 km arasında esecek.

8 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 38-40 derece civarında olacak. 9 Temmuz Perşembe günü ise 37-39 derece bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü de sıcaklık 38-40 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 23-25 derece aralığında kalacak. Nem oranı düşük, %10-20 seviyelerinde tutulacak. Rüzgarsa hafif esmeye devam edecek. Saate 2-6 km arasında esecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önemlidir. Bol su tüketilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda vakit geçirilmelidir.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de sıcak ve güneşli hava durumu devam edecek. Bu nedenle, sıcak hava koşullarına karşı önlemleri almak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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