Mardin Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu tipik yaz koşullarını yansıtıyor. Gün boyunca sıcaklık 38 - 40 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 21 - 23 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı ise düşük seviyelerde kalacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 9 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 37 - 39 derece olacak. 10 Ağustos Pazartesi ve 11 Ağustos Salı günlerinde ise 38 - 40 derece olarak tahmin ediliyor. Bu süre zarfında hava yine güneşli kalacak. Nem oranı düşük seviyelerde seyredecek.

Yüksek sıcaklıkların görüldüğü günlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif, açık renkli giysiler giyinmelisiniz. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmalısınız. Ayrıca, klimalı ortamlarda vakit geçirmek serinlemenize yardımcı olur. Ağır yemeklerden de kaçınmak önemlidir.

Mardin’de bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle yüksektir. Yaz aylarında Mardin’e seyahat etmeyi planlayanların hazırlıklı olması önemlidir. Bu koşullara uygun hazırlık yapmalısınız.