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Mardin Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 8 Haziran 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Beklenen sıcaklık 35 - 36 derece civarında seyredecek. Haziran ayı boyunca Mardin'deki hava genel olarak benzer koşullar gösterecek. 9 ve 10 Haziran tarihlerinde sıcaklıkların 35 - 37 dereceye yükselebileceği öngörülüyor. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, güneş ışınlarından korunmalı ve beslenmeye dikkat etmelidir. Sağlıklı kalmak için su içmek önemli.

Mardin Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mardin'de 8 Haziran Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Hava sıcaklığının 35 - 36 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mardin'in Haziran ayındaki tipik hava koşullarına paralel. Genellikle sıcaklıklar 27 - 33 derece arasında değişiyor.

Mardin'de Haziran ayı boyunca hava genellikle sıcak ve güneşli geçiyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 9 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 35 - 36 derece olması bekleniyor. 10 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklığın 36 - 37 derece civarına çıkması öngörülmekte.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olmak önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik açıyla geldiği unutulmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek vücut sağlığını korur. Ayrıca, aşırı sıcakların etkisini azaltmak için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilmektedir.

Mardin'de Haziran ayı boyunca yağış ihtimali düşüktür. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Güneşten korunmak da sağlığı korumaya yardımcı olacaktır. Önümüzdeki günlerde bu önlemleri almak faydalı olacaktır.

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hava durumu Mardin
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