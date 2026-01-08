HABER

Mardin Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu soğuk ve bulutlu bir seyir izliyor. Bugün gündüz sıcaklıklar 3 ile 4 derece arasında değişecekken, akşam saatlerinde 1 ile 3 dereceye düşeceği öngörülüyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde ise yağmur ve çisenti bekleniyor. Giyimde kat kat önlem almak ve yanınıza mont almak önemli hale geliyor. Mardin'deki hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekiyor.

Ufuk Dağ

Mardin'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Bugün, 8 Ocak 2026 Perşembe günü, gündüz hava sıcaklığı 3 ile 4 derece arasında. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 1 ile 3 dereceye düşüyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %63 ile %72 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 9 Ocak Cuma günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. 10 Ocak Cumartesi günü bulutlar ara ara güneşi saklayacak. Bu günde gündüz hava sıcaklığı 9 dereceye yükselecek.

Hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek ve yanınızda mont bulundurmak önemli. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez kaban kullanmak faydalıdır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Bu önlemler, Mardin'deki hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

