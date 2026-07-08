Mardin Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 38 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise 23 ile 24 derece arasında bir sıcaklık öngörülüyor. Nem oranı %55 civarında kalacak. Rüzgar hızı 4 km/saat seviyelerinde olacak. Bu koşullar Mardin'de tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 9 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının yine 38 derece civarında olması bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü ise sıcaklığın 38 ile 39 derece arasında olacağı öngörülüyor. Nem oranında ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak havalarda özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda olanların dikkatli olmaları gerekmektedir. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Ayrıca güneş koruyucu ürünlerin de uygulanması önerilmektedir. Aşırı sıcaklarda sağlık üzerinde olumsuz etkileri en aza indirmek faydalıdır. Bu nedenle serin ortamlarda bulunmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir.

Mardin'de yaz aylarında hava sıcaklıkları genellikle yüksektir. Bu yüzden yazın Mardin'e seyahat etmeyi planlayanlar hava durumunu takip etmelidir. Gerekli hazırlıkları yapmak önerilmektedir. Sıcak hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yeterli sıvı alımına dikkat etmek sağlık açısından faydalıdır. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak, konforlu ve sağlıklı bir deneyim için gereklidir.