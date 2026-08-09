Mardin Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Ağustos 2026 Pazar günü, Mardin'de hava sıcaklıkları gündüz 38 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 22 dereceye düşecek. Hava genellikle güneşli. Nem oranı düşük seviyelerde seyredecek. Rüzgarlar hafif ve kuzeydoğu yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde, 10 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklıkları 38 derece civarında olacak. 11 Ağustos Salı günü de sıcaklıklar 38 derece civarında kalacak. 12 Ağustos Çarşamba günü ise 39 dereceye yükselebilir. Bu günlerde hava yine güneşli kalacak. Nem oranı düşük seviyelerde devam edecek.

Mardin'de bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirirken temkinli olunmalı. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek gerekiyor. Bol su tüketimi de önemli bir önlem. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için bu öneriler faydalı olacaktır.

Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak en iyisidir. Özellikle 10:00 ile 16:00 arasında koruyucu önlemler almak faydalı. Bu önlemler Mardin'deki hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.